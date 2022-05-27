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Кубок России

Сёмин: Победа в Кубке России стала бы достойным завершением истории Шварца в России

27 Мая 2022 • 12:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Экс-тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Сёмин поделился с журналистами своим мнением по поводу шансов «Динамо» на победу в Кубке России.

Сёмин сказал Sport24, что динамовцы очень мощно смазали концовку этого сезона и могли вообще без медалей остаться. Опытный наставник считает, что сейчас команде нужно сплотиться вокруг Сандро Шварца и попытаться выиграть трофей. Экс-тренер «Локомотива» отметил, что победа в Кубке России стала бы достойным завершением истории Шварца в России.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин Кубок России Сандро Шварц
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