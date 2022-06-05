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Кержаков назвал клуб, который никогда бы не смог возглавить

05 Июня 2022 • 09:13 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Российский тренер и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о своём будущем.

Специалист признался, что не может представить себя в «Спартаке».

«Я никак не могу представить, что работаю в московском «Спартаке», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород», где Кержаков работал в прошлом сезоне, не стал продлевать контракт с главным тренером команды.

По итогам минувшего сезона нижегородцы под руководством 39-летнего Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.   

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Нижний Новгород Александр Кержаков
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