Кержаков назвал клуб, который никогда бы не смог возглавить

Российский тренер и бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о своём будущем.

Специалист признался, что не может представить себя в «Спартаке».

«Я никак не могу представить, что работаю в московском «Спартаке», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что «Нижний Новгород», где Кержаков работал в прошлом сезоне, не стал продлевать контракт с главным тренером команды.

По итогам минувшего сезона нижегородцы под руководством 39-летнего Кержакова заняли 11-е место в турнирной таблице РПЛ, сумев сохранить прописку в высшем дивизионе российского футбола.