«Спартак» постебался над «Динамо» после победы в Кубке России

В воскресенье, 29 мая, состоялся финальный поединок Кубка России – на стадионе «Лужники» за престижный трофей сражались московские «Спартак» и «Динамо». Матч завершился победой «красно-белых» со счетом 2:1.

После окончания противостояния пресс-служба «народной команды» отвесила шутку в адрес динамовцев.

«Ваша мечта, наш триумф. Поздравляем «Динамо» с долгожданными серебряными медалями», - гласит сообщение «Спартака» в социальных сетях.

Напомним, что сезон в Премьер-лиге «бело-голубые» завершили на третьем месте. «Спартак» же провалился в чемпионате, заняв лишь десятую позицию.