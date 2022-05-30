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Кубок России

Паршивлюк: Хотели выиграть трофей, чтобы поблагодарить Шварца, но не вышло

30 Мая 2022 • 08:36 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился с журналистами своим мнением по поводу игры «сине-белых» в финале Кубка России.

Паршивлюк сказал Betonmobile.ru, что сейчас у динамовцев полное опустошение, так как команда упустила трофей в последнем матче сезона и не сумела удержать вторую строчку, хотя имела отрыв в восемь очков. Защитник отметил, что футболисты «Динамо» хотели выиграть Кубок России для того, чтобы поблагодарить Шварца за совместную работу, но «сине-белым» не удалось сделать это.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России подопечные Сандро Шварца уступили «Спартаку» со счётом 1:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Кубок России Сергей Паршивлюк Сандро Шварц
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