Паршивлюк: Хотели выиграть трофей, чтобы поблагодарить Шварца, но не вышло

Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился с журналистами своим мнением по поводу игры «сине-белых» в финале Кубка России.

Паршивлюк сказал Betonmobile.ru, что сейчас у динамовцев полное опустошение, так как команда упустила трофей в последнем матче сезона и не сумела удержать вторую строчку, хотя имела отрыв в восемь очков. Защитник отметил, что футболисты «Динамо» хотели выиграть Кубок России для того, чтобы поблагодарить Шварца за совместную работу, но «сине-белым» не удалось сделать это.

Напомним, что в финальном поединке Кубка России подопечные Сандро Шварца уступили «Спартаку» со счётом 1:2.