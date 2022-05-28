Заварзин: У «Динамо» бесхребетная команда, а «Спартак» сегодня в агонии

Экс-генеральный директор «Динамо» и «Спартака» Юрий Заварзин высказался по поводу предстоящего финала Кубка России.

Заварзин сказал «Спорту день за днём», что если динамовцы не забьют в первые 20 минут, то победа достанется «Спартаку», так как у «сине-белых» молодая и бесхребетная команда, у которой явно есть проблемы с психологией. Функционер отметил, что «Спартак» сегодня в агонии, так что, если «красно-белым» подфартит, то титул достанется им.

Напомним, что финальный матч Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».