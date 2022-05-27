Как это было 72 года назад: История первого кубкового финала между «Спартаком» и «Динамо»

Московские «Спартак» и «Динамо» 29 мая во второй раз в истории сыграют друг с другом в финале кубка страны. Первое свидание случилось 72 года назад. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает о финале 1950 года.

На самом деле удивительно, что московские «Спартак» и «Динамо» всего во второй раз в истории сыграют друг с другом в финале кубка страны. Дело в том, что оба клуба входят в тройку лидеров по количеству участий в решающем матче. «Спартак» сыграет в финале в 21-й раз, а «Динамо» – в 16-й. Тем не менее очный матч состоялся лишь в 1950 году.

Это был 11-й розыгрыш Кубка СССР. «Спартак» к тому моменту успел выиграть уже четыре подобных турнира: в1938-м и 1939-м были обыграны ленинградские «Электрик» и «Сталинец», в 1946-м – тбилисское «Динамо», а годом позже – московское «Торпедо». Кроме этого, в 1948-м в финале «красно-белые» уступили ЦДКА. «Динамо» в свою очередь успело победить однажды – 1937-м были обыграны одноклубники из Тбилиси 5:2. Кроме этого, «бело-голубые» уже дважды уступали в решающих матчах: в 1945-м – ЦДКА, а в 1949-м – «Торпедо».

Розыгрыш Кубка СССР 1950 года проходил с сентября по ноябрь. Оба московских клуба включились в борьбу со стадии 1/8 финала. На этом этапе столичные команды синхронно разгромили своих соперников со счётом 7:0. «Спартак» был сильнее «Буревестника» из Кишинёва, а динамовцы разгромили одноклубников из Еревана. В четвертьфинале «красно-белые» обыграли ленинградский «Зенит» 3:1. «Динамо» же лишь в овертайме склонило сопротивление московского «Локомотива» 3:2. В полуфиналах оба клуба выглядели увереннее. «Спартак» разгромил ЦДКА 4:0! Справедливости ради надо признать, что три мяча подопечные Абрама Дангулова забили после 82-й минуты. Динамовцы ещё более уверенно обыграли «Крылья Советов» из Куйбышева – 7:0!

В итоге 6 ноября на московском стадионе «Динамо» состоялось столичное дерби. Если взглянуть на составы, то можно отметить несколько интересных особенностей. Динамовцев на матч с капитанской повязкой вывел Константин Бесков, которому через несколько дней исполнилось 30 лет. В составе «Спартака» на поле вышел Игорь Нетто. Он считается одним из величайших капитанов «красно-белых» в истории, но в том матче такого статуса у него не было. Нетто был ещё молодым 20-летним полузащитником. Капитаном же был опытный 38-летний защитник Василий Соколов. Особенным тот матч был для нападающего Сергея Сальникова. В 1950-м он как раз сменил «Спартак» на «Динамо», так что вышел на поле против своей бывшей команды.

По воспоминаниям, погода была ужасной: туман, низкая температура, ветер и мелкий дождь. Поле было всё в лужах. Тем не менее на трибунах собралось порядка 70 000 зрителей.

У «Динамо» были кадровые проблемы в обороне, которые и предопределили исход матча. Только-только восстановился Владимир Зябликов, который ещё не успел набрать форму. Место на фланге обороны вынужденно занял Александр Соколов, который до этого действовал либо в средней линии, либо в центре защиты.

Дебют поединка остался за спартаковцами. «Красно-белые» провели несколько атак, но вратарь динамовцев Вальтер Саная парировал удары Никиты Симоняна и Виктора Терентьева, а потом бросился в ноги и забрал мяч у Николая Дементьева. После этого динамовцы перехватили инициативу и провели несколько атак, в одной из них вратарь «красно-белых» Юрий Котиков нерасчётливо вышел из ворот, но его уже на ленточке подстраховал Анатолий Сеглин, принявший удар на себя.

Счёт в матче был открыт на 31-й минуте. «Спартак» провёл массированную атаку, и Саная трижды парировал удары, в итоге мяч ушёл за пределы поля. Однако угловой стал голевым - Олег Тимаков головой замкнул навес. Интересно, что для него это был уже третий гол в финальных матчах Кубка СССР. Динамовцы постарались перехватить инициативу, но и спартаковцы, воодушевленные успехом, пытались развить преимущество. В одной из атак «красно-белых» до перерыва Симонян в борьбе с защитником Зябликовым прорвался по левому флангу и навесил в центр, откуда Терентьев удвоил счёт. После перерыва игра шла на встречных курсах, но всё решилось в середине второго тайма. «Красно-белые» получили право на штрафной метрах в двадцати от ворот, и Дементьев прямым ударом в дальний верхний угол довёл счёт до разгромного.

Динамовцы не сдавались и пытались хотя бы размочить счёт. За десять минут до конца матча Владимир Савдулин оказался с глазу на глаз с Костиковым, но переиграть вратаря не смог.

После финала капитан «Спартака» Соколов прокомментировал победу «Московскому комсомольцу»: «Мы очень довольны прошедшим сезоном. Приятно сознавать, что и на этот раз кубок страны остался в столице нашей Родины – Москве. Мы гордимся тем, что это удалось сделать нам, да притом имея в финале своим противником такую прославленную команду, как московское «Динамо».

Интересно, что уже через день после финала кубка «Спартак» провёл заключительный матч чемпионата СССР против «Торпедо», но сил у «красно-белых» уже не было. Из-за поражения «красно-белые» лишились возможности занять четвёртое место, оставшись на пятой строчке.

Финал кубка СССР в 1950-м был предтечей противостояния «Спартака» и «Динамо» в ближайшие годы. С 1952-го по 1963-й год команды по пять раз выиграли чемпионат СССР, причём в шести случаях они финишировали друг за другом. Таким образом, они отодвинули на пару ЦДКА, который был гегемоном в конце 40-х и начале 50-х. Интересно, станет ли на этот раз кубковый финал между «Спартаком» и «Динамо» переломным моментом.

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Роман Андреев