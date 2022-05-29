Сёмин: «Не понимаю, что Ваноли хочет построить в «Спартаке»

Известный российский тренер Юрий Сёмин оценил работу главного тренера «Спартака» Паоло Ваноли.

Сёмин отметил, что пока ему непонятны идеи итальянского наставника, при этом признав, что давать оценку работе тренера будут по итогу Кубка России.

«Не понимаю системы Ваноли. Система Романцева была понятна, это современный футбол, а сегодняшняя игра…Наверное, всё будет зависеть от результата. Выиграет «Спартак» — скажут, что всё было правильно. Не выиграет — будут искать какие-то ошибки», — приводит слова Сёмина «Матч ТВ».

Напомним, Ваноли возглавил «Спартак» в декабре прошлого года. Ранее он работал помощником главного тренера в таких клубах как «Интер» и «Челси». Также специалист имеет опыт работы в национальной сборной Италии.

Под руководством Ваноли «красно-белые» заняли 10-е место в прошедшем сезоне РПЛ и вышли в финал Кубка России, который состоится сегодня, 29 мая. Начало — в 17:00 по московскому времени.