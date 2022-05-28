Сычёв дал прогноз на матч «Спартак» - «Динамо»

Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о предстоящем финальном поединке Кубка России между «Спартаком» и «Динамо».

В разговоре со Sport24 Сычёв заявил, что ставит на результативную ничью в столичном дерби. По его словам, болельщиков ждет интереснейший по накалу поединок при заполненном стадионе.

«Прекрасное завершение сезона», - сказал Дмитрий.

Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится на Лужниках завтра, 29 мая, и начнется в 17:00 по московскому времени.