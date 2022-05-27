Нигматуллин о финале Кубка России: «Ставлю на чью-то минимальную победу»

Экс-голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин заявил, что не ожидает результативной игры между «Спартаком» и «Динамо» в финале Кубка России.

«Вряд ли будет какой-то сверхрезультативный матч, команды рисковать вряд ли будут. Ставлю на чью-то минимальную победу», — приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Бывший вратарь признался, что до разгромного поражения «Динамо» в последнем туре РПЛ от «Сочи» (1:5), он считал «бело-голубых» фаворитами финала, но теперь оценивает шансы команд 50 на 50.

Финал Кубка России пройдет 29 мая, в борьбе за долгожданный трофей «Спартак» сразится с «Динамо».