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Экс-вратарь «Динамо» рассказал, кто способен возглавить «бело-голубых» после ухода Шварца

25 Мая 2022 • 14:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о возможном уходе из клуба главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца, а также предположил, кто может стать его преемником.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить берлинскую «Герту».

Тяпушкин оценил поступок наставника, который не бросил команду весной и доработал до конца сезона. Однако выразил сожаление в связи с вероятным уходом немца из клуба. 

«Очень жалко, если четно. Мы с Александром Васильевичем Точилиным, работая в «Олимпе-Долгопрудном»  часто смотрели его тренировки и очень многое от него взяли.

Кто бы мог возглавить «Динамо»? Сейчас Игорь Черевченко без работы, он мне очень понравился как человек», — приводит слова Тяпушкина «Спорт день за днём».

Напомним, последним местом работы 47-летнего Черевченко были «Химки», которые он покинул в феврале нынешнего года.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Тяпушкин Сандро Шварц
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