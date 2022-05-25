Экс-вратарь «Динамо» рассказал, кто способен возглавить «бело-голубых» после ухода Шварца

Бывший вратарь «Динамо» Дмитрий Тяпушкин поделился мнением о возможном уходе из клуба главного тренера «бело-голубых» Сандро Шварца, а также предположил, кто может стать его преемником.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист может возглавить берлинскую «Герту».

Тяпушкин оценил поступок наставника, который не бросил команду весной и доработал до конца сезона. Однако выразил сожаление в связи с вероятным уходом немца из клуба.

«Очень жалко, если четно. Мы с Александром Васильевичем Точилиным, работая в «Олимпе-Долгопрудном» часто смотрели его тренировки и очень многое от него взяли.

Кто бы мог возглавить «Динамо»? Сейчас Игорь Черевченко без работы, он мне очень понравился как человек», — приводит слова Тяпушкина «Спорт день за днём».

Напомним, последним местом работы 47-летнего Черевченко были «Химки», которые он покинул в феврале нынешнего года.