Ловчев: «Думаю, Бакаев просит у «Спартака» больше денег»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился мнением о ситуации вокруг полузащитника «красно-белых» Зелимхана Бакаева.

Ранее сообщалось, что Бакаев никак не может договориться о продлении контракта со своим нынешним клубом и может перейти в «Зенит».

По мнению эксперта, причиной затянувшихся переговоров может быть желание футболиста зарабатывать больше денег, чем ему предлагают.

«Мне кажется, он попросил больше денег, а руководство пока не идёт на это. Думаю, что в любом случае договорятся», — приводит слова Ловчева RT.

Ловчев также отметил, что переход в «Зенит» — не самый лучший вариант для Бакаева. Ведь на позиции россиянина в питерской команде играет бразилец Малком, который является игроком совсем другого уровня.

В прошедшем сезоне РПЛ 25-летний вингер провёл в составе «красно-белых» 26 матчей, отметившись в них шестью результативными передачами.