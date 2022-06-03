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Кубок России

Джикия имел проблемы со зрением накануне финала Кубка России

03 Июня 2022 • 18:17 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Журналист Леонид Трахтенберг рассказал, что у защитника «Спартака» Георгия Джикии проблемы со зрением.

Трахтенберг сообщил в своем телеграм-канале о том, что Джикия написал ему за несколько часов до начала финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» по поводу того, что не видит одним глазом.

Джикия провел 66 минут на поле в финальном матче, после чего был заменен. «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счетом 2:1. «Красно-белые» завоевали Кубок страны впервые с 2003 года.

В минувшем сезоне 28-летний защитник сыграл в 39 матчах, забил один гол и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Леонид Трахтенберг Георгий Джикия
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