Джикия имел проблемы со зрением накануне финала Кубка России

Журналист Леонид Трахтенберг рассказал, что у защитника «Спартака» Георгия Джикии проблемы со зрением.

Трахтенберг сообщил в своем телеграм-канале о том, что Джикия написал ему за несколько часов до начала финала Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» по поводу того, что не видит одним глазом.

Джикия провел 66 минут на поле в финальном матче, после чего был заменен. «Спартак» одержал победу над «Динамо» со счетом 2:1. «Красно-белые» завоевали Кубок страны впервые с 2003 года.

В минувшем сезоне 28-летний защитник сыграл в 39 матчах, забил один гол и сделал одну голевую передачу во всех турнирах.