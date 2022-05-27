Шунин: «Динамо» заслуженно вышло в финал

Капитан «Динамо» вратарь Антон Шунин рассказал о поражении в последнем туре РПЛ от «Сочи» (1:5) и ожиданиями от игры со «Спартаком».

Шунин заявил «Чемпионату», что никто в команде не думает про последние сыгранные туры в чемпионате России, впереди финал Кубка, это разные турниры. Конечно, были разговоры, разбор матча, обсуждали причины поражения, но все мысли о будущей игре.

Еще голкипер отметил, что «Динамо» заслужило выход в финал, все мыслят позитивно, а болельщики помогут добиться нужного результата.

В финале Кубка России «бело-голубые» встретятся с московским «Спартаком» спустя 50 лет, клубы уже разыгрывали между собой трофей 72 года назад.