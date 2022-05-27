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Кубок России

Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита в финале Кубка России

27 Мая 2022 • 10:55 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, кто победит в финале Кубка России.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцы в последнее время показывают очень слабую игру, так как у «сине-белых» какой серьёзный психологический спад, о чём говорят последние неудачи в чемпионате. Экс-игрок отметил, что с большой вероятностью трофей достанется московскому «Спартак», который более мотивирован на победу и находится в хорошей форме.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Владимир Пономарёв
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