Экс-игрок ЦСКА назвал фаворита в финале Кубка России

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв рассказал журналистам о том, кто победит в финале Кубка России.

Пономарёв сказал «Спорт-Экспрессу», что динамовцы в последнее время показывают очень слабую игру, так как у «сине-белых» какой серьёзный психологический спад, о чём говорят последние неудачи в чемпионате. Экс-игрок отметил, что с большой вероятностью трофей достанется московскому «Спартак», который более мотивирован на победу и находится в хорошей форме.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».