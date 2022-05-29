Федун – перед финальным матчем Кубка России: «Будет интересно»

Владелец «Спартака» Леонид Федун прибыл на стадион «Лужники», на котором его команда сыграет в финале Кубка России против «Динамо».

Функционера по прибытии на стадион встретили журналисты, отвечая на вопрос об ожиданиях от матча, он заявил: «Будет интересно».

Встреча «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что на матче будут присутствовать более 70 000 зрителей. На матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

За финальным матчем Кубка России следить можно здесь.