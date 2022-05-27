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Новиков: «Мне безразлично, будет ли работать Шварц в «Динамо» или нет»

27 Мая 2022 • 22:21 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков отреагировал на слухи о возможном уходе наставника команды Сандро Шварца в «Герту».

«Я не знаю, честно, мне совершенно безразлично, будет ли работать Шварц в «Динамо» или нет. Я думаю, и на «Динамо» это никак не скажется, придет другой тренер и будет добиваться более высоких целей, поэтому говорить о том, что Шварц — это потеря для «Динамо», я бы вообще не стал» - приводит слова Новикова «ВсёПроСпорт».

Под руководством Шварца «Динамо» заняло третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 очка после 30 туров. Команда сыграет в финале Кубка России впервые с сезона-2011/12. Тогда «бело-голубые» проиграли «Рубину» со счётом 0:1.

Ранее немецкий Kicker сообщил, что «Герта» объявит о назначении Шварца главным тренером команды на следующей неделе.

«Динамо» сыграет со «Спартаком» в финале Кубка России в воскресенье, 29 мая. Встреча пойдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Кирилл Новиков Сандро Шварц
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