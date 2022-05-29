Экс-тренер «Зенита» назвал фаворита финала Кубка России

Бывший наставник «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с журналистами назвал фаворита предстоящего финала Кубка России.

Петржела сказал «Чемпионату», что для него фаворитом финального поединка являются московские спартаковцы. Экс-тренер «Зенита» отметил, что «красно-белые» будут лишены активной поддержки из-за бойкота фанатов, но подопечные Паоло Ваноли всё равно должны будут одержать победу.

Напомним, что финальная встреча Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. Матч пройдёт на стадионе «Лужники».