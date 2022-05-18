Овечкин посетит финал Кубка России

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит финальный матч Кубка России, в котором «Динамо» сыграет против «Спартака», сообщила пресс-служба «бело-голубых».

Известно, что 36-летнему хоккеисту доверили символический удар в гонг на 85-й минуте матча. Также руководство «бело-голубых» пригласило Овечкина на финал Кубка России против «Спартака».

Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

«Вашингтон» Овечкина вылетел из розыгрыша плей-офф НХЛ, проиграв «Флориде Пантерз» в серии со счётом 2-4. 36-летний хоккеист является воспитанником «Динамо».