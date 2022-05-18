Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Овечкин посетит финал Кубка России

18 Мая 2022 • 20:24 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Российский хоккеист, нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин посетит финальный матч Кубка России, в котором «Динамо» сыграет против «Спартака», сообщила пресс-служба «бело-голубых».  

Известно, что 36-летнему хоккеисту доверили символический удар в гонг на 85-й минуте матча. Также руководство «бело-голубых» пригласило Овечкина на финал Кубка России против «Спартака».

Финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

«Вашингтон» Овечкина вылетел из розыгрыша плей-офф НХЛ, проиграв «Флориде Пантерз» в серии со счётом 2-4.  36-летний хоккеист является воспитанником «Динамо».


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Александр Овечкин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Мая
20:24 · Кубок России
Овечкин посетит финал Кубка России
13:31 · Кубок России
Стало известно, сколько зрителей смогут посетить финал Кубка России
10:55 · Кубок России
Зарема: Из Кубка России пытаются сделать Супербоул, но с Лепсом и Эмином 2
10:44 · Кубок России
Сычев рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка России
09:08 · Кубок России
«Динамо» против выступления певицы Максим на финале Кубка России 2
08:31 · Кубок России
Названы хедлайнеры и исполнитель гимна на финале Кубка России 1
08:15 · Кубок России
Овечкин может посетить финал Кубка России
17 Мая
21:46 · Кубок России
Рэпер ST отказался от выступления на финале Кубка России, поддержав активных фанатов «Спартака» 3
11:07 · Кубок России
20 тысяч билетов на финал Кубка России были проданы за 4 часа
16 Мая
20:41 · Кубок России
Стартовала продажа билетов на финал Кубка России
17:41 · Кубок России
Самедов отреагировал на заявление активных фанатов о том, что они не пойдут на финал Кубка России 1
11:54 · Кубок России
Активные фанаты «Спартака» не будут отменять бойкот ради финала кубка России
15 Мая
21:15 · Кубок России
Мусагалиев: Прошу болельщиков «Спартака» прервать бойкот
19:43 · Кубок России
Жиго: У «Спартака» — лучшие болельщики
14 Мая
11:42 · Кубок России
Степашин: Если «Динамо» выиграет Кубок России, то посвятим победу ей
Все новости