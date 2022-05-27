Грулёв рассказал, в чём «Динамо» уступает «Зениту»

Нападающий «Динамо» Вячеслав Грулёв рассказал, чем на данный момент «Динамо» уступает чемпиону России «Зениту».

23-летний форвард считает, что «бело-голубые» уступили питерцам в стабильности, но не в организации игры.

«Вопрос это опыта или нет? Не знаю. В чём мы им сейчас не уступает — в организации игры», — приводят слова Грулёва РИА Новости.

Нападающий признался, что проигранный матч в Санкт-Петербурге (1:4) в октябре прошлого года предопределил исход чемпионской гонки. Грулев считает, что для победы в той игре «бело-голубым» не хватило свежести.

Напомним, по итогам прошедшего сезона динамовцы заняли третье место в турнирной таблице, отстав от «Зенита» на 12 очков. Свой следующий матч подопечные Сандро Шварца проведут в воскресенье, 29 мая, против «Спартака» в финале Кубка России. Начало — в 17:00 по московскому времени.