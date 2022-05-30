Аршавин - о финале Кубка России: «Фееричный матч, давно такого не видел»

Бывший форвард сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в беседе с РБК высказался о финальном поединке Кубка России, в котором встречались московские «Спартак» и «Динамо».

«Фееричный матч, давно такого не видел», - восхитился эксперт. Также Андрей отметил отличную организацию мероприятия.

Напомним, что решающий матч турнира состоялся на московском стадионе «Лужники». Победу в поединке отпраздновали «красно-белые» со счетом 2:1. Голами в составе «Спартака» отметились Александр Соболев и Куинси Промес, а за «Динамо один мяч забил Арсен Захарян.