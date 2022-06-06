Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что пенальти в финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» не было.

«Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была, как весь чемпионат в разрезе», — приводит слова Федуна официальный Youtube-канал клуба.

Владелец команды рассказал, что подошел к защитнику Руслану Литвинову и спросил, что случилось в моменте с пенальти, игрок ответил, что перед прыжком он осмотрелся, вокруг никого не было, а после прыжка футболист «Динамо» подставил голову под руку.

«Спартак» завоевал Кубок России-2021/22, одолев в финале «Динамо» (2:1). Решающий одиннадцатиметровый удар не реализовал полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин на последней минуте компенсированного времени матча.