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Кубок России

Федун прокомментировал момент с пенальти в финале Кубка России

06 Июня 2022 • 14:32 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун заявил, что пенальти в финале Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» не было.

«Пенальти в матче с «Динамо» не было. Его можно было поставить только в том случае, если очень хочешь его поставить. Я говорил, что эта игра была, как весь чемпионат в разрезе», — приводит слова Федуна официальный Youtube-канал клуба.

Владелец команды рассказал, что подошел к защитнику Руслану Литвинову и спросил, что случилось в моменте с пенальти, игрок ответил, что перед прыжком он осмотрелся, вокруг никого не было, а после прыжка футболист «Динамо» подставил голову под руку.

«Спартак» завоевал Кубок России-2021/22, одолев в финале «Динамо» (2:1). Решающий одиннадцатиметровый удар не реализовал полузащитник «бело-голубых» Даниил Фомин на последней минуте компенсированного времени матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Леонид Федун Руслан Литвинов
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