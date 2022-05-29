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Кубок России

Где смотреть матч «Спартак» Москва - «Динамо» Москва онлайн

29 Мая 2022 • 03:33 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 12 ч. 36 мин.

В воскресенье вечером пройдёт финал Кубка России – трофей будут разыгрывать «Спартак» и «Динамо».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Вечером воскресенья внимание всей футбольной России будет сосредоточено в «Лужниках». На главной арене страны в финале национального кубка сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Для обеих команд кубковый финал является важным событием – «красно-белые» не выигрывали этот трофей с 2003 года, а «бело-голубые» - с 1995 года.

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СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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