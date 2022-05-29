Где смотреть матч «Спартак» Москва - «Динамо» Москва онлайн

В воскресенье вечером пройдёт финал Кубка России – трофей будут разыгрывать «Спартак» и «Динамо».

Трансляцию поединка на канале «Матч ТВ» смотрите в 17:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Вечером воскресенья внимание всей футбольной России будет сосредоточено в «Лужниках». На главной арене страны в финале национального кубка сыграют московские «Спартак» и «Динамо». Для обеих команд кубковый финал является важным событием – «красно-белые» не выигрывали этот трофей с 2003 года, а «бело-голубые» - с 1995 года.