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Кубок России

Экс-президент «Локомотива»: «Лужники» оказались слишком маленькими для финала Кубка России

29 Мая 2022 • 10:59 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 35 мин.

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался по поводу ажиотажа на финальном матче Кубка России.

Наумов сказал «Чемпионату», что давненько такого не было, чтобы болельщики были готовы выкупить 200 тысяч билетов. Функционер отметил, что «Лужники» оказались слишком маленькими для финала Кубка России. Экс-глава «Локомотива» добавил, что финальный матч вряд ли будет зрелищным, но атмосфера точно будет роскошная.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Кубок России Николай Наумов
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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