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Баженов: «Мартинс — хороший актив для «Спартака»

05 Июня 2022 • 11:35 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал выкуп московским клубом полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.

По мнению Баженова, люксембуржец — не только качественный легионер, но и хороший актив для будущей перепродажи.

«Мне кажется, на данный момент качественный легионер для усиления, в нём есть потенциал. На сборах и в чемпионате себя неплохо показывал. Иногда выпадал, но в целом, думаю, это нужное приобретение», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Напомним, Мартинс пополнил состав «Спартака» зимой нынешнего года. В минувшем сезоне за «красно-белых» футболист провёл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Никита Баженов Кристофер Мартинс
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