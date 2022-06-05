Баженов: «Мартинс — хороший актив для «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов прокомментировал выкуп московским клубом полузащитника «Янг Бойз» Кристофера Мартинса.

По мнению Баженова, люксембуржец — не только качественный легионер, но и хороший актив для будущей перепродажи.

«Мне кажется, на данный момент качественный легионер для усиления, в нём есть потенциал. На сборах и в чемпионате себя неплохо показывал. Иногда выпадал, но в целом, думаю, это нужное приобретение», — приводит слова Баженова Rusfootball.

Напомним, Мартинс пополнил состав «Спартака» зимой нынешнего года. В минувшем сезоне за «красно-белых» футболист провёл 13 матчей, в которых забил один гол и отдал три результативные передачи.