Алдонин рассказал, за кем будет следить в финале Кубка России

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился ожиданиями от финального матча Кубка России, в котором встретятся «Спартак» и «Динамо».

Экс-футболист отметил, что в этой игре нет фаворита, а также рассказал, за кем будет следить персонально.

«Лично мне интересно будет посмотреть на молодёжь: Тюкавин, Захарян, Бакаев. Интересно, как они себя проявят в финале», — приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Отметим, что эти команды встретятся в финале Кубка страны впервые с 1950 года.

Матч «Спартак» — «Динамо» состоится сегодня, 29 мая, в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.