Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Кечинов — о Ваноли: «Это не потеря для «Спартака»

30 Мая 2022 • 16:12 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход наставника команды Паоло Ваноли.

«Я считаю, что это не потеря для «Спартака». За то время, что он работает в «Спартаке», я никаких изменений в лучшую сторону не увидел», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, никакого улучшения в игре «Спартака» не наблюдается, даже несмотря на то, что «красно-белые» завоевали Кубок России под управлением итальянского тренера.

«Спартак» выиграл Кубок России 2021/22, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. В чемпионате дела не так хороши, клуб занял лишь десятое место по итогам сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Валерий Кечинов Паоло Ваноли
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
16:52 · Россия. Премьер-лига
Губерниев — о Ваноли: Было бы здорово, если бы он порулил еще сезон командой
16:12 · Кубок России
Кечинов — о Ваноли: «Это не потеря для «Спартака»
14:34 · Кубок России
Терёхин прокомментировал веселье игроков «Динамо» после финала Кубка России 1
10:58 · Кубок России
Дасаев объяснил, почему Фомин не забил пенальти в концовке финала Кубка России
10:46 · Кубок России
Орлова не впечатлила игра «Спартака» и «Динамо» в финале Кубка России 5
10:37 · Кубок России
Дасаев прокомментировал триумф «Спартака» в Кубке России
10:22 · Кубок России
Боня: У меня мурашки по всему телу от финала Кубка России
10:18 · Кубок России
Смолов пообещал фанатам «Динамо» выиграть трофей в следующем году 2
10:09 · Кубок России
Баженов высказался о судействе в финале Кубка России 4
10:02 · Кубок России
Чернов: Этот финал Кубка России я буду вспоминать всю жизнь
09:56 · Кубок России
Баженов: «Спартак» полностью заслужил победу в Кубке России
09:43 · Кубок России
Колыванов — о финале Кубка России: Красивейший матч, невероятные эмоции
09:08 · Кубок России
Жиго: Верю, что «Спартак» выиграет ещё много трофеев
08:59 · Кубок России
Шахматист Карякин коротко описал финал Кубка России
08:47 · Кубок России
Промес: Я горд быть частью «Спартака»
Все новости