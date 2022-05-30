Кечинов — о Ваноли: «Это не потеря для «Спартака»

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал возможный уход наставника команды Паоло Ваноли.

«Я считаю, что это не потеря для «Спартака». За то время, что он работает в «Спартаке», я никаких изменений в лучшую сторону не увидел», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

По мнению эксперта, никакого улучшения в игре «Спартака» не наблюдается, даже несмотря на то, что «красно-белые» завоевали Кубок России под управлением итальянского тренера.

«Спартак» выиграл Кубок России 2021/22, обыграв в финале турнира «Динамо» со счетом 2:1. В чемпионате дела не так хороши, клуб занял лишь десятое место по итогам сезона.