На финал Кубка России проданы все билеты

На финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» проданы абсолютно все билеты.

Как сообщает пресс-служба РФС, все билеты на финал Кубка России проданы, так что на матче ожидается аншлаг. Общая вместимость «Лужников» составляет 73 с половиной тысяч зрителей, но количество мест уменьшилось, так как на трибунах будут свободные места, которые будут служить буфером безопасности.

Напомним, что предстоящий финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится сегодня в 17.00 по московскому времени. На матче ожидается больше 60 тысяч болельщиков.