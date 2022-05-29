Пресс-служба «Динамо» опубликовала видео, на котором запечатлены футболисты «бело-голубых», которые вышли на газон «Лужников».

На видео, опубликованном в телеграм-канале «Динамо», футболисты московского клуба вышли на поле стадиона «Лужников» в костюмах. Их оппоненты появились на поле в спортивных костюмах.

Ранее «Спартак» стартовый состав: Максименко, Джикия, Жиго, Литвинов, Хлусевич, Пруцев, Мартинс, Мозес, Игнатов, Промес, Соболев.

Встреча «Спартак» - «Динамо» пройдёт сегодня, 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Ожидается, что на матче будут присутствовать более 70 000 зрителей. На матче будет работать бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

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