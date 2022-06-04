Агент: «Зарплата Кутепова в «Спартаке» была в три раза меньше, чем та, которая назвалась в СМИ»

Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова рассказал, какую зарплату футболист получал в московском клубе.

Драго заявил, что реальная зарплата, которую Кутепов получал в «Спартаке», была в три раза ниже, чем фигурировавшая в СМИ.

«Зарплата никогда не была для Ильи в приоритете. Могу сказать, что та сумма, которая обсуждалась в СМИ, даже близко не соответствовала действительности. Если учитывать возможные бонусы — примерно на 30% меньше», — приводит слова Драго «Чемпионат».

Кутепов провёл в «Спартаке» 10 лет. Всего за это время защитник принял участие в 114 матчах московского клуба, отметившись в них двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне на счету 28-летнего футболиста пять проведённых игр в составе «красно-белых».