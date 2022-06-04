Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Агент: «Зарплата Кутепова в «Спартаке» была в три раза меньше, чем та, которая назвалась в СМИ»

04 Июня 2022 • 14:28 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Дамиано Драго, агент бывшего защитника «Спартака» Ильи Кутепова рассказал, какую зарплату футболист получал в московском клубе.

Драго заявил, что реальная зарплата, которую Кутепов получал в «Спартаке», была в три раза ниже, чем фигурировавшая в СМИ.

«Зарплата никогда не была для Ильи в приоритете. Могу сказать, что та сумма, которая обсуждалась в СМИ, даже близко не соответствовала действительности. Если учитывать возможные бонусы — примерно на 30% меньше», — приводит слова Драго «Чемпионат».

Кутепов провёл в «Спартаке» 10 лет. Всего за это время защитник принял участие в 114 матчах московского клуба, отметившись в них двумя забитыми мячами. В минувшем сезоне на счету 28-летнего футболиста пять проведённых игр в составе «красно-белых».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Кутепов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 04 Июня
14:52 · Россия. ФНЛ
Бывший футболист «Спартака» продлил контракт с клубом ФНЛ
14:28 · Кубок России
Агент: «Зарплата Кутепова в «Спартаке» была в три раза меньше, чем та, которая назвалась в СМИ»
03 Июня
19:59 · Россия. Премьер-лига
Министр иностранных дел России посмеялся над «Динамо» после поражения в финале Кубка России от «Спартака» видео
19:41 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, что Джикия сыграл в финале Кубка России на обезболивающих
19:27 · Кубок России
Агент Джикии поделился проблемами футболиста со зрением
18:17 · Кубок России
Джикия имел проблемы со зрением накануне финала Кубка России
17:30 · Россия. Премьер-лига
«Всем хороших выходных». Ребров опубликовал фото, на котором пьёт шампанское из Кубка России фото
13:53 · Россия. Премьер-лига
Уткин раскритиковал песню МакSim «Вдоль ночных дорог» 1
12:52 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Енисея» отреагировал на слухи об интересе со стороны «Ахмата»
11:46 · Кубок России
Уткин — об уходе Бакаева из «Спартака»: «Это событие не укладывается в моей голове» 1
10:48 · Кубок России
Червиченко: Фарт и наличие качественных игроков помогли «Спартаку» выиграть Кубок 1
10:30 · Кубок России
Уткин объяснил, почему певица МакSим пела под фонограмму на финале Кубка России 3
01 Июня
22:12 · Кубок России
«Матч ТВ» сравнил зрительские аудитории финалов Лиги чемпионов и Кубка России 2
20:08 · Россия. Премьер-лига
Чеботина призналась, что она и MaкSим пели под фонограмму на финале Кубка России 8
16:47 · Россия. Премьер-лига
Николсон и Макаров дисквалифицированы на два матча в новом розыгрыше Кубка России
Все новости