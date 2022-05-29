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Кубок России

Симонян оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в финале Кубка России

29 Мая 2022 • 10:20 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
Через 5 ч. 35 мин.

Вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с журналистами оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в финале Кубка России.

Симонян сказал ТАСС, что в Кубке России не имеет значения, какое место команды заняли в национальном чемпионате, ведь это совсем другой турнир. Вице-президент РФС отметил, что шансы на победу у команд равные, хотя ему очень хотелось бы, чтобы победу всё же одержали футболисты «Спартака».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Никита Симонян
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29.05  17:00 Спартак Москва ... Динамо Москва 2.85 3.45 2.50
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