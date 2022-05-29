Симонян оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в финале Кубка России

Вице-президент РФС Никита Симонян в разговоре с журналистами оценил шансы «Динамо» и «Спартака» на победу в финале Кубка России.

Симонян сказал ТАСС, что в Кубке России не имеет значения, какое место команды заняли в национальном чемпионате, ведь это совсем другой турнир. Вице-президент РФС отметил, что шансы на победу у команд равные, хотя ему очень хотелось бы, чтобы победу всё же одержали футболисты «Спартака».

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо состоится сегодня в 17.00 по московскому времени.