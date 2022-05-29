Федун: «Я говорил слова, которые не для эфира, поскольку пенальти не было»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итоги матча с «Динамо» (2:1) в эфире канала «Матч ТВ».

- Вы довольны сейчас?

- Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победы в Кубке, так и сейчас замкнулся круг.

- В последний момент, когда «Динамо» пошло бить пенальти на 99-й минуте? Что у вас было внутри, как вы себя вели, смотрели ли на поле или отвернулись? Как тогда переживали этот момент?

- Я говорил слова, которые не для эфира, поскольку пенальти не было, я глубоко убежден. Это надо было постараться, чтобы испортить финал.