Червиченко: Фарт и наличие качественных игроков помогли «Спартаку» выиграть Кубок

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал журналистам о том, что помогло столичному клубу выиграть Кубок России в этом сезоне.

Червиченко сказал «Известиям», что спартаковцев, как обычно, трясло из огня да в полымя, но фарт и наличие качественных футболистов всё же помогли команде выиграть Кубок России.

«С учётом всех сопутствующих факторов победу «Спартака» в Кубке можно назвать фантастической», - отметил функционер.

Напомним, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли с большим трудом обыграли динамовцев со счётом 2:1 и завоевали трофей.