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Кубок России

Червиченко: Фарт и наличие качественных игроков помогли «Спартаку» выиграть Кубок

03 Июня 2022 • 10:48 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко рассказал журналистам о том, что помогло столичному клубу выиграть Кубок России в этом сезоне.

Червиченко сказал «Известиям», что спартаковцев, как обычно, трясло из огня да в полымя, но фарт и наличие качественных футболистов всё же помогли команде выиграть Кубок России.

«С учётом всех сопутствующих факторов победу «Спартака» в Кубке можно назвать фантастической», - отметил функционер.

Напомним, что в финале Кубка России подопечные Паоло Ваноли с большим трудом обыграли динамовцев со счётом 2:1 и завоевали трофей.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Андрей Червиченко
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