Гранат: «Динамо» победит в финале»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат заявил, чего он ждёт от финала Кубка России.

«Хотелось бы увидеть открытую и яркую игру с большим количеством голевых моментов и обилием забитых мячей. Надеюсь, «Динамо» победит в финале», — цитирует Граната «РБ Спорт».

По мнению футболиста, главный тренер «бело-голубых» Сандро Шварц проделал огромную работу в клубе, результат можно считать успешным, даже если «Динамо» не сможет завоевать трофей. Но игроки должны постараться отблагодарить своего наставника титулом, если он действительно покидает клуб.

29 мая в финале Кубка страны «Динамо» сыграет со «Спартаком».