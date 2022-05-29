Федун: «Убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал!»

Владелец «Спартака» Леонид Федун подвёл итог финального матча Кубка России, в котором его команда одержала победу над «Динамо» (2:1).

«Я пришел в «Спартак» в 2003 году с победы в Кубке. Так же у меня цикл замкнулся.

Убеждён, что пенальти не было, это ж надо было так испортить финал!» - сказал Федун в эфире «Матч ТВ».

В финале, который прошёл в Москве на стадионе «Лужники», «Спартак» победил «Динамо» со счётом 2:1. В составе победителей забивали Александр Соболев и Куинси Промес. Единственный гол за «Динамо» забил Арсен Захарян.

«Красно-белые» в последний раз выигрывали Кубок России в сезоне-2002/03. Таким образом, команда стала 10-кратным обладателем трофея.