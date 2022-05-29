Червиченко: «Приехал увидеть триумф «Спартака»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мыслями в преддверии финального матча Кубка России, в котором «красно-белые» сыграют против «Динамо».

«Хочется спустя 20 лет увидеть прежний триумф. Я убеждён в том, что «Спартак», сегодня добьётся победы. Почему? Просто повезёт, либо за счёт какого-то не логичного мяча выиграют или сыграют вничью и в серии пенальти возьмут игру», - цитирует Червиченко телеграм-канал «Футбольный Биги».

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится сегодня, 29 мая. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.

Ранее «Спартак» и «Динамо» объявили стартовые составы. За прямой текстовой трансляцией следить можно здесь.