В эти минуты проходит финальный матч Кубка России, в котором «Спартак» играет против «Динамо».

На 10-й минуте встречи полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов вывел форварда Александра Соболева один на один с голкипером, и нападающий вывел свою команду вперёд.

После забитого мяча Соболев подбежал к угловому флагу и поднял футболку, под которой была майка, на ней было написано: «Мама, это всё для тебя!»

Стоит отметить, что мать футболиста ушла из жизни в августе 2020 года.

Встреча проходит на главном стадионе России – «Лужники». За игрой наблюдают более 70 000 зрителей. На матче работает бригада арбитров из Санкт-Петербурга во главе с Кириллом Левниковым.

За прямой текстовой трансляцией матча «Спартак» - «Динамо» следить можно здесь.