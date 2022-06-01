Николсон и Макаров дисквалифицированы на два матча в новом розыгрыше Кубка России

Нападающий «Спартака» Шамар Николсон и полузащитник «Динамо» Денис Макаров пропустят два матча следующего розыгрыша Кубка России, сообщила пресс-служба РФС.

«В соответствии с частью 3 статьи 94 дисциплинарного регламента РФС за агрессивное поведение – дисквалифицировать футболиста ФК «Динамо» (Москва) Дениса Макарова на 2 матча Кубка России», — говорится на официальном сайте РФС.

Такое же нарушение получил Николсон.

Напомним, в концовке финального матча Кубка России «Спартак» - «Динамо» (2:1) Николсон нанёс удар в лицо полузащитнику Николо Моро. После этого в драку ввязался и Макаров.