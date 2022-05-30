Дасаев прокомментировал триумф «Спартака» в Кубке России

Легендарный советский голкипер Ринат Дасаев поделился мнением о победе «Спартака» в Кубке России.

«Эта победа вызывает у меня гордость за «Спартак»! Было важно это сделать в столетие клуба. Следующий сезон будет более удачным», - передает слова Дасаева «Спорт-экспресс».

В финальном поединке Кубка России спартаковцы встречались с «Динамо». «Красно-белые» отпраздновали победу над «бело-голубыми» со счетом 2:1. Голами отметились Соболев и Промес.

Что касается чемпионата страны, то в нем подопечные Паоло Ваноли финишировали лишь на десятой позиции.