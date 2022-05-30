Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Селюк: «Погребняк даже когда пьяный спит, полезнее Смолова» эксклюзив

30 Мая 2022 • 09:58 Комментировать (1)
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Агент Дмитрий Селюк в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» обрушился с критикой на форварда «Динамо» Фёдора Смолова.

«Как и говорил ранее: Если Федя (Смолов) выйдет в основном составе – «Динамо» проиграет. Я хочу сказать, что Гвардиола до сих пор икает.

Федя – это большая ошибка «Динамо». Заметьте, что команда как раз после подписания Смолова во второй части сезона посыпалась. Феде надо говорить: «Давай, до свиданья!» Может ли «Динамо» выставить его на трансферный рынок? Да кому он на хрен нужен? Он ведь зимой пришёл бесплатно. Где у нас реанимируют? Точно, «Урал»! Он начинал там карьеру, к Иванову. Федя Смолов у Иванова – как раз это то, что надо. Всё равно он больше нигде не нужен. Поэтому, ему пора заканчивать.

Я ожидал, что «Спартак» победит, я был уверен, что обе команды забьют. Я заметил, что было у «Динамо» несколько моментов, когда Литвинов забывался, и там можно было пользу из этого взять какую-то. Но, Федя тихонько, где-то назад дал пас, где-то затормозил… Он, наоборот, не даёт развиваться ни Тюкавину, ни Захаряну, ни остальным молодым футболистам. Лучше бы Грулёв, Макаров играли, чем Федя. Макаров вышел за десять минут до конца матча. А «Рубину» они заплатили 5 миллионов, чтоб потом его на пять минут выпускать?

Команда была на кураже! Играли ведь Тюкавин, Грулёв, Захарян! На хрена они взяли этого Смолова… Теперь огребают эту ошибку. Паша Погребняк в «Урале» был полезнее Смолова в «Динамо»? Паша даже когда пьяный спит, он полезнее, чем Федя Смолов. Литвинов – ещё одно недоразумение в «Спартаке», хуже Рассказова. Что я хочу сказать… Федя и Литвинов – оба проекта Германа Ткаченко, значит, Литвинов всё время бежит вперёд, и «динамовцы» бегут через его зону. Ну какой на хрен Литвинов? Если «Спартак» хочет чего-то добиться – Литвинова туда же отправить надо, в «Урал».

Евгений Копачев

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Селюк Фёдор Смолов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 30 Мая
10:02 · Кубок России
Чернов: Этот финал Кубка России я буду вспоминать всю жизнь
09:56 · Кубок России
Баженов: «Спартак» полностью заслужил победу в Кубке России
09:43 · Кубок России
Колыванов — о финале Кубка России: Красивейший матч, невероятные эмоции
09:08 · Кубок России
Жиго: Верю, что «Спартак» выиграет ещё много трофеев
08:59 · Кубок России
Шахматист Карякин коротко описал финал Кубка России
08:47 · Кубок России
Промес: Я горд быть частью «Спартака»
08:44 · Кубок России
Аршавин - о финале Кубка России: «Фееричный матч, давно такого не видел»
08:41 · Кубок России
Гранат — о финале Кубка России: Триллер и трагедия
08:36 · Кубок России
Паршивлюк: Хотели выиграть трофей, чтобы поблагодарить Шварца, но не вышло
08:28 · Кубок России
«Торпедо» поздравило «Спартак» с победой в Кубке России
08:11 · Кубок России
Голкипер «Спартака» отметил поддержку болельщиков на финале Кубка России
08:06 · Кубок России
Павлюченко сравнил финал Кубка России с финалом чемпионата мира 1
08:02 · Кубок России
Джикия обратился к фанатам «Спартака»
08:01 · Кубок России
Ари: Для «Спартака» важен любой трофей
07:45 · Кубок России
Крал одним словом отреагировал на победу «Спартака» в Кубке России
Все новости