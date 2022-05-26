Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов в интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от финала Кубка России.

- Какие ожидания от финала Кубка России?

- Жду красивого футбола с множеством голов. У обоих клубов впереди есть интересные яркие футболисты, которые могут решить тот или иной эпизод за счет индивидуального мастерства. Поэтому нас ожидают голы. Будет ли это закрытый футбол? Трудно сказать, ведь результат стоит на первом месте. Но я не думаю, что это будет именно закрытый футбол.

- После проигрыша серебряных медалей, в каком моральном состоянии подойдет «Динамо» к финалу?

- Это уже все забыто. Есть цель – выиграть Кубок и все то, что было в чемпионате, не имеет сейчас никакого значения. Тем более на трибунах будет аншлаг, особая атмосфера. Поэтому мотивация в любом случае будет высокая у обоих команд. Для «Спартака» это год столетия, праздник, но в чемпионате не удалось хорошо выступить. Десятое место – это стыд и позор, поэтому есть возможность немного скрасить сезон.

- Еще интрига в том, что Ваноли могут отправить в отставку, если «Спартак» не выиграет кубок.

- Я спокойно к этому тренеру отношусь. Правильно кто-то сказал, что ни Ваноли приехал в «Спартак» делиться опытом, а наоборот, итальянец сюда приехал, чтобы приобрести опыт, как тренер. Я не вижу ничего такого, что сделал Ваноли. Вот работал Витория. Там я видел, как команда хотела играть, за счет чего хотела побеждать. У Ваноли я этого не вижу. Никакого рисунка, никакой игры нет. Все надежды только на индивидуальное мастерство игроков, которые выступают впереди. Мне также непонятно, что итальянец делает с Бакаевым. Зелимхан выходит, делает результат, а он его берет и меняет, а на следующий матч может не поставить. Это непонятно, причем ни только мне, но и многим специалистам.

- Ваноли объяснил это тем, что Бакаев делает много лишних ненужных действий и тратит на это много сил, поэтому его не хватает на весь матч.

- С ЦСКА на кубок он играл здорово, забил мяч, вел игру, и его поменяли. Это было странно. Было видно, что у Бакаева еще вагон сил. Но это мнение тренера. Его право.

- То есть вы не расстроитесь, если Ваноли покинет команду?

- Абсолютно. Надо уважать своих специалистов и футболистов. А мы привыкли, что легионеры - самые лучшие. Почему? Они приезжают сюда зарабатывать деньги. Им плевать на команду.

- Без легионеров наш чемпионат не будет таким ярким.

- Смотря, какие легионеры. Без Промеса да, согласен. Без Малкома, Клаудиньо, согласен. Но без Кофрие, Мартинса мы спокойно обойдемся. Половину легионеров надо убирать из чемпионата России и доверять своим молодым ребятам. Пусть развиваются.

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- У «Динамо» на финише сезона случился игровой спад. Чем это объясняете?

- У них ключевой игрок на протяжении всего сезона был Ордец. При нем в обороне у «Динамо» был порядок, после всех событий он уехал, и начались проблемы в защите. Впереди особо ничего не поменялось. Команда старалась играть ярко, но в защите нет надежности и стабильности.

- То есть можно ждать проблем в обороне «Динамо» и в Кубке России?

- Да. Они не смогли заменить Ордеца. Начал играть Евгеньев, но он не дотягивает до амбиций клуба. Он не для тех задач, которые ставит команда.

- Что выйдет на первый план в этом матче и может принести успех?

- На первом месте будет стоит то, кто в данный момент будет лучше подготовлен функционально и психологически. И в чьей команде найдутся футболисты, которые в данный час смогут применить свое индивидуальное мастерство и решить тот или иной эпизод.

Елена Григорьевская