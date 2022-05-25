Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре «Динамо» в концовке минувшего сезона РПЛ.

Специалист отметил, что спад «бело-голубых» не стал для него неожиданностью, поскольку игроки московской команды не были готовы к оказываемому на них психологическому давлению. Напомним, в последних пяти матчах сезона подопечные Сандро Шварца сумели набрать всего одно очко, лишь раз сыграв вничью и проиграв остальные четыре встречи.

«Они здорово провели осеннюю часть, но я был уверен, что такую стабильность «Динамо» поддерживать не сможет. Тем более, когда все и говорили о том, что лишь «бело-голубые» смогут составить конкуренцию питерцам», — приводит слова Аленичева Sport24.

Свой следующий матч динамовцы проведут 29 мая, когда в финале Кубка России встретятся со «Спартаком». Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.