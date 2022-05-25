Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона

25 Мая 2022 • 10:36 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев поделился мнением об игре «Динамо» в концовке минувшего сезона РПЛ.

Специалист отметил, что спад «бело-голубых» не стал для него неожиданностью, поскольку игроки московской команды не были готовы к оказываемому на них психологическому давлению. Напомним, в последних пяти матчах сезона подопечные Сандро Шварца сумели набрать всего одно очко, лишь раз сыграв вничью и проиграв остальные четыре встречи.

«Они здорово провели осеннюю часть, но я был уверен, что такую стабильность «Динамо» поддерживать не сможет. Тем более, когда все и говорили о том, что лишь «бело-голубые» смогут составить конкуренцию питерцам», — приводит слова Аленичева Sport24.

Свой следующий матч динамовцы проведут 29 мая, когда в финале Кубка России встретятся со «Спартаком». Матч начнётся в 17:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Аленичев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
10:36 · Кубок России
Аленичев назвал причину провала «Динамо» в концовке сезона
10:29 · Кубок России
Аленичев о финале Кубка России: Надеюсь, что мы не увидим безобразный футбол
09:30 · Кубок России
Стало известно, кто прокомментирует финал Кубка России 1
09:04 · Кубок России
Президент РФС рассказал о том, будут ли на финале Кубка России продавать пиво
08:36 · Кубок России
Самедов оценил шансы в финале «Спартак» - «Динамо»
06:42 · Кубок России
Аленичев: «Видеть такую игру в столетие «Спартака» больно»
24 Мая
21:55 · Кубок России
Чернов оценил перспективы сыграть в финале Кубка России
20:31 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Динамо» Шварц может вернуться в Германию
18:01 · Россия. Премьер-лига
Дюков рассказал о возможном формате проведения Кубка РПЛ
23 Мая
17:00 · Кубок России
Левников обслужит финал Кубка России
22 Мая
23:08 · Кубок России
Титов о бойкоте матчей фанатами «Спартака»: «Они — люди слова, сказали — сделали»
22:34 · Кубок России
Титов: Я не вижу фаворита в финале Кубка России 1
22:02 · Россия. Премьер-лига
Титов: «Я не понимаю, в какой футбол сейчас играет «Спартак» 1
19:06 · Кубок России
Лещук – после 1:5 от «Сочи»: «Я знаю, что трудно смотреть, как твоя команда проигрывает с крупным счётом»
21 Мая
20:43 · Кубок России
Джикия высказался в преддверии финала Кубка России
Все новости