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Кубок России

Джикия высказался в преддверии финала Кубка России

21 Мая 2022 • 20:43 Комментировать
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился мыслями в преддверии финала Кубка России против «Динамо».

«Повлияет ли на «Динамо» крупное поражение от «Сочи»? Думаю, сегодня в 19:00 все всё забыли. Для «Динамо» и «Спартака» будет одна игра, в которой все решится. Кто и как выглядел до финала, мало имеет значения», — цитирует Джикию Sport24.

Футболист добавил, что для «Спартака» матчи с «Динамо» исторически складываются положительно. Впереди у «красно-белых» будет недельный подготовительный цикл, в течение которого «Спартак» будет разбирать игры «бело-голубых».

Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» пройдёт 29 мая в Москве на стадионе «Лужники», начало – в 17:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Кубок России Георгий Джикия РПЛ
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