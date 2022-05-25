«Спартак» решил, кто будет главным тренером в следующем сезоне

В московском «Спартаке» обозначили свою позицию по будущему итальянского специалиста Паоло Ваноли. Согласно сведениям «Спорт-экспресса», наставник продолжит работать с командой в следующем сезоне даже в случае проигрыша в финале Кубка России.

Напомним, что 49-летний тренер занял пост рулевого «красно-белых» в декабре прошлого года. Он сменил на этом посту португальца Руя Виторию. С Ваноли был подписан контракт до середины 2023 года.

Финал Кубка страны, в котором «Спартак» встретится с «Динамо», состоится 29 мая на «Лужниках». Начало матча – 17:00 мск.

Добавим, что в РПЛ «красно-белые» завершили сезон на десятом месте.