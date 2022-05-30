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Кубок России

Голкипер «Спартака» отметил поддержку болельщиков на финале Кубка России

30 Мая 2022 • 08:11 Комментировать
Спартак Москва
2:1
Динамо Москва
окончен

Вратарь московского «Спартака» Александр Селихов высказался по поводу поддержки болельщиков во время финального матча Кубка России.

Селихов сказал «Чемпионату», что он вообще не удивился, что практически весь стадион был «красно-белым». Голкипер поблагодарил болельщиков за невероятную поддержку и отметил, что фанаты точно помогли спартаковцам добиться успеха.

Напомним, что на переполненных «Лужниках» футболисты «Спартака» в финале Кубка России со счётом 2:1 переиграли столичных динамовцев. В РПЛ «красно-белые» выступили не столь удачно и заняли в итоге лишь десятую строчку в таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кубок России Александр Селихов
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