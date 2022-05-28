Каррера: Победа в Кубке России спасёт «Спартаку» сезон

Бывший наставник «Спартака» Массимо Каррера поделился с журналистами ожиданиями от предстоящего финала Кубка России.

Каррера сказал «Спорт-Экспрессу», что для него фаворитом этого матча, несомненно, является «Спартак», так как победа в Кубке России может спасти для «красно-белых» сезон. Итальянский наставник отметил, что вряд ли футболисты «Динамо» будут отвлечены разговорами об уходе Шварца, так как все игроки будут сосредоточены только на матче.

Напомним, что финальный поединок Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники».