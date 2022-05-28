Агент: «Финку было бы интересно поработать в России»

Пьер Фернандес, агент главного тренера команды «Аль-Наср» Торстена Финка, заявил, что немецкому специалисту была бы интересна работа в российском клубе.

Однако Фернандес отметил, что летом нынешнего года переезд в Россию для Финка невозможен, так как он только что подписал контракт с клубом из Дубая.

«Российское направление могло бы быть интересно для него. В России сильный трансферный рынок, большие клубы», — приводит слова Фернандеса «РБ Спорт».

Финк также возглавлял такие команды как «Базель», Гамбург», «Апоэл» и «Рига». В 2021 году году сообщалось, что немец имел возможность возглавить «Спартак».