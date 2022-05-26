Романцев игрокам «Спартака»: «Вы сильнее «Динамо»

Ветераны «Спартака» побывали на базе в Тарасовке, среди них был прославленный тренер Олег Романцев, который пообщался с игроками.

«Мое мнение — вы сильнее «Динамо». Поэтому если больше захотите, то выиграете!» — приводит слова Романцева официальный сайт клуба.

Бывший специалист пожелал удачи «красно-белым» и попросил их «не перегореть» перед финалом. Романцев вспомнил слова основателя «Спартака» Николая Петровича Старостина, который говорил о том, что побеждает тот, кто больше этого хочет.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 29 мая, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.