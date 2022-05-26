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Кубок России

Ветераны «Спартака» посетили команду в преддверии финального матча в Кубке России

26 Мая 2022 • 23:06 Комментировать (1)
Спартак Москва
...
Динамо Москва
29.05 17:00

«Спартак» на базе в Тарасовке посетили ветераны команды. Они мотивировали футболистов своими напутствиями.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба «красно-белых», базу команды посетили Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев и Сергей Родионов.

Также на базу приехал и владелец команды Леонид Федун. Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00 мск.  

Сезон-2021/22 «красно-белые» завершили на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» финишировало на третьей строчке, набрав 53 очка.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Сергей Шавло Кубок России Олег Романцев Георгий Ярцев Ринат Дасаев РПЛ
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