Ветераны «Спартака» посетили команду в преддверии финального матча в Кубке России

«Спартак» на базе в Тарасовке посетили ветераны команды. Они мотивировали футболистов своими напутствиями.

На фотографиях, которые опубликовала пресс-служба «красно-белых», базу команды посетили Олег Романцев, Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Александр Мирзоян, Георгий Ярцев и Сергей Родионов.

Также на базу приехал и владелец команды Леонид Федун. Напомним, финал Кубка России «Спартак» - «Динамо» состоится 29 мая в Москве на стадионе «Лужники». Встреча начнётся в 17:00 мск.

Сезон-2021/22 «красно-белые» завершили на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» финишировало на третьей строчке, набрав 53 очка.