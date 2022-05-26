Ваноли: «Не знаю, сколько проработаю в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о своём будущем в московском клубе.

Итальянец признал, что не знает, сколько проработает в «Спартаке», но хочет оставить после себя что-то существенное.

«Начиная новую работу, я не живу одним днём, а стараюсь выстроить долгосрочную перспективу. Разумеется, я не знаю, сколько проработаю в «Спартаке», — приводит слова Ваноли «Спорт-Экспресс».

Напомним, Ваноли возглавил «расно-белых» в декабре прошлого года. Под его руководством команда заняла 10-е место по итогам минувшего сезона РПЛ, а также вышла в финал Кубка России, где 29 мая встретится с «Динамо». Встреча начнётся в 17:00 по московскому времени.