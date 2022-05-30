Баженов высказался о судействе в финале Кубка России

Бывший нападающий «Спартака» и «Томи» Никита Баженов поделился с журналистами своим мнением по поводу судейства в финале Кубка России.

Баженов сказал «Чемпионату», что он не любит высказываться о работе арбитров, но в финальном поединке судейство было очень странное. Экс-игрок «Спартака» отметил, что у него много вопросов к главному арбитру, а в особенности к назначению пенальти в концовке, ведь игрок «Динамо» сам ударился о локоть.

Напомним, что в концовке матча в ворота «Спартака» был назначен пенальти, но Даниил Фомин не сумел реализовать его. В итоге «красно-белые» одержали победу со счётом 2:1 и выиграли трофей.